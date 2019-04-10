Beyoğlu'nda Yol Çökmesi
1 saat önce
Beyoğlu'nda seyir halindeki taksinin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.
Beyoğlu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:39 Kaynak: AA
'nda seyir halindeki taksinin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı. Tarlabaşı
Caddesi Kılburnu Sokağı üzerinde Ahmet Şenses yönetimindeki 34 TDV 49 plakalı ticari taksinin tekerleği henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken yola girdi.
Senşes kazayı yara almadan atlatırken, yol ekiplerce trafiğe kapatıldı.
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