Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yol Çökmesi

Beyoğlu'nda Yol Çökmesi

1 saat önce

Beyoğlu'nda seyir halindeki taksinin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.

Beyoğlu'nda seyir halindeki taksinin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.

Tarlabaşı Caddesi Kılburnu Sokağı üzerinde Ahmet Şenses yönetimindeki 34 TDV 49 plakalı ticari taksinin tekerleği henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken yola girdi.

Senşes kazayı yara almadan atlatırken, yol ekiplerce trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:04 Kaynak: AA
Tarlabaşı, Beyoğlu, Güncel
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