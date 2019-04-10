Beyoğlu'nda Yol Çöktü: Taksi Tekeri Çukura Girdi
1 saat önce
Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yolda çökme meydana geldi.
Beyoğlu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:26 Kaynak: İHA
'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yolda çökme meydana geldi. Seyir halindeki bir taksinin tekeri çöken yolda oluşan çukura girdi.
Beyoğlu Bülbül Mahallesi, Kılburnu Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 16.00 sıralarında bir taksinin seyir halinde olduğu esnada yolda çökme meydana geldi. Seyir halindeki taksinin tekeri ise çökme sonucunda oluşan çukura girdi. Tekeri çukura giren taksi sürücüsü ise kısa süreli paniği atlattıktan sonra aracından inerek durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
"BİRDEN ARABANIN TEKERİ ÇUKURA DÜŞTÜ" Bir anda arabanın çukura düştüğünü belirten sürücü Ahmet Şenses, " Yukarıdan aşağıya iniyordum. Önümde hafriyat kamyonu vardı. O ilerde ben geride gidiyordum. Ne olduğunu anlamadım. Birden arabanın tekeri çukura düştü. Arabam boştu, müşteri yoktu Allah'tan. Kimseye bir zarar gelmedi" ifadelerini kullandı.
Çöken yola tekeri giren taksi ise olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken belediye ekiplerinin çukuru kapatma çalışmaları sürüyor.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
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