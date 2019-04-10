Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yol Çöktü, Taksinin Tekeri Gömüldü

Beyoğlu'nda Yol Çöktü, Taksinin Tekeri Gömüldü

1 saat önce

BEYOĞLU'nda bir taksinin geçtiği sırada yol çöktü.

Beyoğlu'nda Yol Çöktü, Taksinin Tekeri Gömüldü, System.String[]
BEYOĞLU'nda bir taksinin geçtiği sırada yol çöktü. Taksinin ön tekerleği çukura düştü. Sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kacatepe Mahallesi Kılburnu Sokak üzerinde bir taksi seyir halindeyken yol çöktü. Ahmet Şenses'in kullandığı taksinin ön tekerleği çökme sırasında açılan çukura düştü. Olay sırasında sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Taksi şoförü Ahmet Şenses "Ben yukarıdan aşağıya doğru geliyordum, önümde hafriyat kamyonu vardı. O geçti ben de arkadan geçerken yol çöktü. Yol sağlamdı ben geçerken çöktü. Az yukarıda müşteriyi indirmiştim" diye konuştu. Taksiyi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı. - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:40 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş İngiliz Ekonomisi Şubat Ayında Beklentinin Üzerinde Büyüdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:45:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yol Çöktü, Taksinin Tekeri Gömüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]