Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Yol Çöktü, Ticari Taksi Çukura Düştü

Beyoğlu'nda Yol Çöktü, Ticari Taksi Çukura Düştü

1 saat önce

Beyoğlu'nda yol çöktü, ticari taksi çukura düştüİSTANBUL - Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yolda çökme meydana geldi.

Beyoğlu'nda yol çöktü, ticari taksi çukura düştü

İSTANBUL - Beyoğlu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yolda çökme meydana geldi. Seyir halindeki bir taksinin tekeri çöken yolda oluşan çukura girdi.
Beyoğlu Bülbül Mahallesi, Kılburnu Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 16.00 sıralarında bir taksinin seyir halinde olduğu esnada yolda çökme meydana geldi. Seyir halindeki taksinin tekeri ise çökme sonucunda oluşan çukura girdi. Tekeri çukura giren taksi sürücüsü ise kısa süreli paniği atlattıktan sonra aracından inerek durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
"Birden arabanın tekeri çukura düştü"
Bir anda arabanın çukura düştüğünü belirten sürücü Ahmet Şenses," Yukarıdan aşağıya iniyordum. Önümde hafriyat kamyonu vardı. O ilerde ben geride gidiyordum. Ne olduğunu anlamadım. Birden arabanın tekeri çukura düştü. Arabam boştu, müşteri yoktu Allah'tan. Kimseye bir zarar gelmedi" ifadelerini kullandı.
Çöken yola tekeri giren taksi ise olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken belediye ekiplerinin çukuru kapatma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:50 Kaynak: İHA
Beyoğlu, 3. Sayfa
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