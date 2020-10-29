Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi - Son Dakika

Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi

29.10.2020 09:49
Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi, System.String[]

Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle yolları su bastı.

Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle yolları su bastı. Rögarlar tıkanınca araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran etkili yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Çakan şimşekler ve kararan hava nedeniyle kartpostallık görüntüler oluştu. Etkili yağmur kısa sürede yolları göle çevirdi. Tophane Meclis-i Mebusan Caddesi de su ile doldu. Kapanan rögarlar nedeniyle su kaldırımları doldurdu. Vatandaşlar yol kenarından güçlükle ilerledi. Bazıları demirlere tutunarak geçerken bazıları da ayakkabıları ile suyun içinden geçti. Motosikletler ve otomobiller ise yollardan güçlükle ilerledi. Yağışın etkisini kaybetmesiyle su çekildi. İstanbul'da yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.


Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi
Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi
Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi
Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi
Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi
Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi
Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul, Kamera, Sabah, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son Dakika! İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası sel ve dolu uyarısı yapıldı, alt geçitleri su bastı ABD'den S-400 tehdidi: Türkiye'ye yaptırımlar kesin olarak düşünülüyor Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Polis memuru, komşusunu 5 kurşunla öldürdü İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum
İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş         
09:47
Cumhuriyet'in 97. yılında MSB'den duygusal paylaşım: Savaşa düğün hevesiyle gitmektir Cumhuriyet Cumhuriyet'in 97. yılında MSB'den duygusal paylaşım: Savaşa düğün hevesiyle gitmektir Cumhuriyet         
09:15
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İletişim Başkanı Altun, Emile Zola'nın 122 yıllık mektubu ile İslam karşıtlığı yapan Fransa'ya seslendi İletişim Başkanı Altun, Emile Zola'nın 122 yıllık mektubu ile İslam karşıtlığı yapan Fransa'ya seslendi         
21:47
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedefleri SİHA'larla böyle vurdu         
19:01
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı 4 ay önce doğum yapan Aslıhan Turan, 3. çocuk için doktoruyla görüşmeye başladı         
15:44
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 09:58:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda yollar göle döndü; Araçlar güçlükle ilerledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei