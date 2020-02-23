Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı - Son Dakika

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

6 saat önce

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen Necla K. isimli kadına otomobil çarptı.

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı, System.String[]

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen Necla K. isimli kadına otomobil çarptı. Çarpma sonucu başından yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına, 34 D 0248 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Necla K., başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Necla K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı, sedyeyle ambulansa bindirilerek, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:09 Kaynak: İHA
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