Beyoğlu'nda yük asansörü düştü 5 kişi yaralandı - Son Dakika

BEYOĞLU'nda, bir kozmetik firmasının deposuna malzeme taşındığı sırada zinciri kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 14.45 sıralarında Hasköy Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde meydana geldi. Bir kozmetik firması çalışanı 5 kişi, panelvana yükledikleri içi sıvı sabun ve şampuan dolu varilleri, bir binanın bodrumundaki depoya aktarmak istedi. Varillerin yük asansörüne yüklenmesinin ardından 2 işçi aşağı inerken, 3 işçi de yük asansörüne bindi. Hareket etmesinden saniyeler sonra asansörün zinciri koptu. Yaklaşık 1.5 metre yükseklikten düşen asansörün üzerindeki 3 işçi dengesini kaybederek savrulurken, devrilen variller aşağıda bekleyen 2 işçinin üzerine düştü.

Gürültüyü duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 5 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.- İstanbul