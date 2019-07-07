Beyoğlu'nda yüksek dozda uyuşturucu madde kullanan genç ölü bulundu

Beyoğlu'nda yüksek dozda uyuşturucu madde kullanan genç ölü bulunduİSTANBUL - Beyoğlu'nda sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki Serhat T. isimli genç hayatını kaybetti.Edinilen bileğiyle göre olay, saat 10.00 sıralarından Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi'nde bulunan yeşillik alanda meydana geldi. İddiaya göre, yeşillik alandan geçen vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu görerek, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk yaptığı incelemede Serhat T., isimli gencin yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi.Bunun üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme polis ekipleri gencin hayatını kaybettiği bölgede çalışma yaptı. Daha sonra ise hayatını kaybeden gencin cenazesi cenaze arabasına konularak, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.