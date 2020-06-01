BEYOĞLU'NDA ZABITA MASKE TAKMAYANLARI İSTİKLAL CADDESİ'NE ALMADI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA ZABITA MASKE TAKMAYANLARI İSTİKLAL CADDESİ'NE ALMADI
İstanbul'un da dahil olduğu 15 şehirde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı.
İstanbul'un da dahil olduğu 15 şehirde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Caddede önlem alan zabıta ekipleri, maske takmayanları caddeye almadı. Uyarılara rağmen bazı vatandaşlar maskesiz olarak İstiklal Caddesi'ne girdiği görüldü.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul'un da içinde bulunduğu 15 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne çıkarak yürüyüş yaptı. Daha önceki günlerde kısıtlamanın sona ermesiyle koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara vatandaşların uymaması nedeniyle bu defa zabıta ekipleri caddenin girişinde önlem aldı. Maske takmayan vatandaşları uyaran zabıta ekipleri maske takmayanları İstiklal Caddesi'ne almadı. Alınan önlemler rağmen yine de bazı vatandaşların maske takmadan caddede yürüyüş yaptıkları görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:04 Kaynak: DHA
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