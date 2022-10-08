İstanbul'da zabıtayı isyan ettiren olay! Yakalanan dilenciye para verdi - Son Dakika
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İstanbul'da zabıtayı isyan ettiren olay! Yakalanan dilenciye para verdi

08.10.2022 15:07

İstanbul Beyoğlu'nda çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Bu sırada bebekli dilenciye 70 lira veren şahsa isyan eden kadın zabıta memuru, "Lütfen para vermeyin, sizin duygularınızı suiistimal ediyorlar" diyerek uyarıda bulundu.

Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçede dilencilere yönelik operasyon yaptı. Çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler yakalandı. Dilencilerden iki insanları daha kolay etkilemek için küçük çocukları kullanırken, diğer dilenci ise çöp konteyneri yanına sofra kurup vatandaşların kendisine para vermesini bekledi.

Beyoğlu'nda zabıtayı isyan ettiren olay: Vatandaş yakalanan dilenciye para verdi

ZABITANIN YAKALADIĞI DİLENCİYE PARA VERDİLER

Kucağındaki bebeği kullanarak yakalanan kadına bir vatandaş 70 lira verdi. Zabıta memuru ise bebekli dilenci kadına para veren şahsı, "Lütfen para vermeyin, sizin duygularınızı suiistimal ediyorlar" diyerek uyardı. Zabıta memuru kadın, ayrıca dilenciye, "Bu işi meslek haline getirdiniz. İnsanlar artık rahatsız oluyor bu durumdan. Çocuklarınıza bu soğuk havada bunu yapmaya mecbur bırakamazsınız" dedi. Zabıta aracına bindirilen dilenciler, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde 276 lira ceza yazıldı.

Beyoğlu'nda zabıtayı isyan ettiren olay: Vatandaş yakalanan dilenciye para verdi
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Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da zabıtayı isyan ettiren olay! Yakalanan dilenciye para verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da zabıtayı isyan ettiren olay! Yakalanan dilenciye para verdi - Son Dakika
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