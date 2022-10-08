Beyoğlu'nda zabıtayı isyan ettiren olay: Vatandaş yakalanan dilenciye para verdi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda zabıtayı isyan ettiren olay: Vatandaş yakalanan dilenciye para verdi

08.10.2022 16:31

Beyoğlu'nda zabıtayı isyan ettiren olay: Vatandaş yakalanan dilenciye para verdi Kadın zabıta memuru bebekli dilenciye 70 lira veren şahsı "Lütfen para vermeyin, sizin duygularınızı suiistimal ediyorlar" diyerek uyardı Beyoğlu'nda çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan 3 dilenci zabıta...

Beyoğlu'nda zabıtayı isyan ettiren olay: Vatandaş yakalanan dilenciye para verdi

Kadın zabıta memuru bebekli dilenciye 70 lira veren şahsı "Lütfen para vermeyin, sizin duygularınızı suiistimal ediyorlar" diyerek uyardı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan 3 dilenci zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Bu sırada bebekli dilenciye 70 lira veren şahıs, zabıta memurunu isyan ettirdi. Kadın zabıta memuru dilenciye para veren adamı, "Lütfen para vermeyin, sizin duygularınızı suiistimal ediyorlar" diyerek uyardı.

Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçede dilencilere yönelik operasyon yaptı. Çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler yakalandı. Dilencilerden iki insanları daha kolay etkilemek için küçük çocukları kullanırken, diğer dilenci ise çöp konteyneri yanına sofra kurup vatandaşların kendisine para vermesini bekledi.

Zabıta bile isyan etti

Kucağındaki bebeği kullanarak yakalanan kadına bir vatandaş 70 lira verdi. Zabıta memuru ise bebekli dilenci kadına para veren şahsı, "Lütfen para vermeyin, sizin duygularınızı suiistimal ediyorlar" diyerek uyardı. Zabıta memuru kadın, ayrıca dilenciye, "Bu işi meslek haline getirdiniz. İnsanlar artık rahatsız oluyor bu durumdan. Çocuklarınıza bu soğuk havada bunu yapmaya mecbur bırakamazsınız" dedi. Zabıta aracına bindirilen dilenciler, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde 276 lira ceza yazıldı.

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Kaynak: İHA

Beyoğlu, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda zabıtayı isyan ettiren olay: Vatandaş yakalanan dilenciye para verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda zabıtayı isyan ettiren olay: Vatandaş yakalanan dilenciye para verdi - Son Dakika
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