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Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası

36 dakika önce

Beyoğlu Halıcıoğlu Yanyol Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beyoğlu Halıcıoğlu Yanyol Caddesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Beyoğlu Halıcıoğlu Yanyol Caddesi'nde Haliç istikametinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 YJ 2890 plakalı otomobil Haliç istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki 46 BF 587 plakalı Abdullah Aladağ'ın kullandığı minibüse çarptı. Minibüsün de özel halk otobüsüne çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ARAÇ ÇOK HIZLIYDI"

Kazaya karışan minibüsü sürücüsü Abdullah Aladağ, ? Ortalama 40-50 ile gidiyordum, önümde de otobüs vardı. Bana vuran araç çok hızlı geliyordu. Bana çarpınca bende önümdeki otobüse vurdum. Allahtan emniyet kemerim takılıydı. Kaza yapan sürücü şoktaydı, ben yatıştırmaya çalıştım" dedi.

Beyoğlu'nda zincirleme trafik kazası

Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:23 Kaynak: DHA
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