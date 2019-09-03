Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki 451 yıllık tarihi çeşmeye restorasyon yıkımı
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Beyoğlu'ndaki 451 yıllık tarihi çeşmeye restorasyon yıkımı

2 saat önce

BEYOĞLU Emekyemez Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın 451 yıllık eseri Pir Mehmet Çeşmesi'nin bir bölümü iddiaya göre restorasyon yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı.

BEYOĞLU Emekyemez Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan'ın 451 yıllık eseri Pir Mehmet Çeşmesi'nin bir bölümü iddiaya göre restorasyon yapılacağı gerekçesiyle yıkıldı. Yıkım anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yanıkkapı Sokak'ta bulunan Mimar Sinan tarafından yaptırılan 451 yıllık tarihi Pir Mehmet Çeşmesi'ne geçen cumartesi günü saat 13.00 sıralarında gelen biri şantiye sorumlusu 3 kişi, iddiaya göre tarihi çeşmede restorasyon yapılacağı gerekçesiyle çalışmalara başladı. Tarihi çeşmenin duvarlarındaki taşların bir bölümünü levye ve çekiç darbeleriyle çıkartan işçiler çevredeki esnafın tepkisiyle karşılaştı. Esnafın durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polisler, bir süre sonra işçileri gözaltına aldı. Öte yandan işçilerin tarihi çeşmenin duvarını yıkma anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TEK TEK TARİHİ ÇEŞMENİN TAŞLARINI ÇIKARMAYA BAŞLADILAR

Tarihi çeşmenin karşısındaki dükkanı işleten Mecit Ayördü, şunları söyledi:

"Cumartesi öğlen saat 1 sıralarında buraya kim olduğu belli olmayan bir yıkım ekibi geldi. Burada tek tek tarihi çeşmenin taşlarını çıkarmaya başladılar. Hiç kimsenin bir bilgisi yok. Çevredeki esnaf arkadaşlar durum polis ekiplerine bildirdi. Karakoldan gelen ekipler inşaatı durdurdu. Burası 450 yıllık bir çeşme Mimar Sinan eseri, işte netice bu. Daha önce burada hiçbir çalışma yapılmadı. Daha önce çeşmenin tabelası vardı 5-6 yıl önce o da çalındı, kimse araştırmadı. Burada akşam ne olduğu belli değil. Dükkanın önünde oturuyorlar içki içiyorlar, burası çöpler içinde. Tarihi eserlerimize sahip çıkmamız lazım burası virane bir halde. Turistler buraya kafileler halinde geliyorlar onlar da gördükleri bu manzara karşısında şaşırıyorlar" dedi.

Mimar Sinan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:47 Kaynak: DHA
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