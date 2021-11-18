Üye Girişi
Beyoğlu'ndaki beş katlı binada tekrar yangın çıktı... Evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan kaçış anları kameraya yansıdı - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki beş katlı binada tekrar yangın çıktı... Evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan kaçış anları kameraya yansıdı

18.11.2021 19:15

Beyoğlu'ndaki beş katlı binada tekrar yangın çıktı.

Beyoğlu'ndaki beş katlı binada tekrar yangın çıktı... Evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan kaçış anları kameraya yansıdı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda gece yanan beş katlı binada sabah saatlerinde tekrar yandın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken, gece saatlerinde evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan çıkma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 09.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde beş yabancı uyruklu şahıs tarafından kundaklandığı iddia edilen binanın çatısında sabah saatlerinde de yangın çıktı. Yangının neden çıktığı Henüz bilinmezken, alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, gece saatlerinde evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan çıkma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangına ilk müdahale eden vatandaşlardan Hüseyin Saraçoğlu," Sabah binanın bodrum katı yanıyordu. İtfaiyeci arkadaşlar geldiler, söndürdüler, gittiler. Ondan sonra çatıdan başladı yine yangın. Aynı binanın çatısı yandı tekrar. Neden yandığını bilmiyorum. Şu an yarısı yanmış vaziyette. Daha fazla yayılmadan ekipler geldi. Biz de söndürmeye yardım ettik" dedi.

Beyoğlu'ndaki beş katlı binada tekrar yangın çıktı... Evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan kaçış anları kameraya yansıdı
Beyoğlu'ndaki beş katlı binada tekrar yangın çıktı... Evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan kaçış anları kameraya yansıdı
Beyoğlu'ndaki beş katlı binada tekrar yangın çıktı... Evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan kaçış anları kameraya yansıdı
Beyoğlu'ndaki beş katlı binada tekrar yangın çıktı... Evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan kaçış anları kameraya yansıdı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Beyoğlu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'ndaki beş katlı binada tekrar yangın çıktı... Evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan kaçış anları kameraya yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gökyüzünde önemli saatler! Yarın gece 581 yıl sonra en uzun Ay tutulması yaşanacak 20:11 Gökyüzünde önemli saatler! Yarın gece 581 yıl sonra en uzun Ay tutulması yaşanacak Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket 19:31 Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı 17:20 TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi 14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi

Son Dakika Haberleri
20:11 Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 36 ile uyarı! Hem kar hem de sağanak yağmur bekleniyor
20:10 Gökyüzünde önemli saatler! Yarın gece 581 yıl sonra en uzun Ay tutulması yaşanacak
20:02 Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti
19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
19:40 18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi
19:36 Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 226 kişi vefat etti, 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi
19:28 Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor
19:23 Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas depremi! Taraftarın favorisi Yunan yıldız takasta kullanılabilir
19:20 Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli olarak açıklanmasının sebebi ortaya çıktı
19:18 Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu
Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 36 ile uyarı! Hem kar hem de sağanak yağmur bekleniyor Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 36 ile uyarı! Hem kar hem de sağanak yağmur bekleniyor         
20:12
Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti         
20:02
Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi         
17:35
Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!         
17:16
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 20:21:34. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki beş katlı binada tekrar yangın çıktı... Evi kundakladıkları iddia edilen kişilerin binadan kaçış anları kameraya yansıdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement