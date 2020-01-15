Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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Beyoğlu'ndaki bina yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
6 saat önce
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:56 Kaynak: AA
Beyoğlu'nda 5 katlı binanın üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Yeni Kafa Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken bina sakinleri binayı boşalttı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ekipler ardından, soğutma çalışması yaptı.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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