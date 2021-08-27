Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki otelde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir otelin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Oteldeki kişiler tahliye edildi. Yangında duman etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.