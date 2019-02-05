Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki Bombalı Saldırı Davası

Beyoğlu'ndaki Bombalı Saldırı Davası

43 dakika önce

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısına ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Beyoğlu'ndaki Bombalı Saldırı Davası, System.String[]
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 5 kişinin öldüğü 44 kişinin de yaralandığı 19 Mart 2016'daki bombalı terör saldırısına ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Mustafa Çevik, Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler ve Ercan Çapkın ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, iki sanıkla ilgili Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir dosyanın bu dosya ile birleştirildiğini, ancak dosyanın kendilerine gelmediğini belirtti.

Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Nisan'a erteledi.

Mütalaadan

Cumhuriyet savcısının hazırladığı 7 sayfalık esas hakkındaki mütalaada, terör örgütü DEAŞ tarafından 19 Mart 2016'da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı detaylı bir şekilde anlatıldı.

Saldırıda biri eylemi gerçekleştiren olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı ifade edilen mütalaada, olay yerinde yapılan ilk incelemede parçalanmış ceset üzerinde Mehmet Öztürk adına kayıtlı nüfus cüzdanı bulunduğu, DNA örneklerinin karşılaştırması sonucunda canlı bomba olayını bu kişinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Mütalaada, sanıklar Erkan Çapkın, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın bu eyleme değişik aşamalarda iştirakçi ve yardımcı oldukları dile getirilerek, terör örgütü DEAŞ üyesi olan sanıklar Ercan Çapkın, Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler ve Mehmet Mustafa Çevik'in daha sonra gerçekleşecek canlı bomba saldırı eylemlerinde kullanılmak üzere yetiştirildiği kaydedildi.

Sanıklar Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler'in İstiklal Caddesi'ndeki eylemin gerek planlanması, gerek gerçekleşmesi aşamasında herhangi bir rol aldıklarının belirlenemediği anlatılan mütalaada, Çevik ve Gürler'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Ercan Çapkın'ın "Anayasal düzeni ortan kaldırmaya teşebbüs" ile 5 kez "nitelikli kasten öldürme" suçundan olmak üzere 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması öngörülerek, bu sanığın ayrıca 44 kez "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el degˆis¸tirmesi" ile "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından 871 yıldan 1349 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi

Sanıklar Hüseyin Kaya ve Erkan Çapkın'ın da aynı suçlardan 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 870 yıldan 1346'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:22 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Nejat İşler, Oyunun Rengini Belli Etti Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz

Son Dakika! Halka Silahlanma Çağrısı Yapan Sedat Peker Hakkında Soruşturma Başlatıldı Kuyruğu Satırla Kesilen Eşekle İlgili İğrenç İddia
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:05:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki Bombalı Saldırı Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]