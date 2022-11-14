Vatandaşlar hayatını kaybedenler anısına hain saldırının yaşandığı alana onlarca karanfil bıraktı - Son Dakika
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Vatandaşlar hayatını kaybedenler anısına hain saldırının yaşandığı alana onlarca karanfil bıraktı

14.11.2022 11:09

Sabahın ilk saatlerinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde hain saldırının yaşandığı alana gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 6 kişinin anısına karanfil bıraktı.

Beyoğlu'nda dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı. Sabahın ilk saatlerinde vatandaşlar da olay yerine geldi.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Saldırıyı kınayan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için de Taksim Meydanı'nda kurulan bir alana karanfil bıraktı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da olay yerine geldi.

"HAİN SALDIRIYI KINIYORUZ"

Alana karanfil bırakan Yıldız, "Dün hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Beyoğlu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşlar hayatını kaybedenler anısına hain saldırının yaşandığı alana onlarca karanfil bıraktı - Son Dakika

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