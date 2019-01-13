Beyoğlu'ndaki Bombalı Saldırının Şüphelisi Yakalandı
1 saat önce
Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması olayının şüphelisi yakalandı.
Beyoğlu
'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması olayının şüphelisi yakalandı. İstanbul
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, 9 Ocak'ta Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) uzaktan kumanda sistemi kullanılarak patlatılmasıyla gerçekleştirilen bombalı saldırının şüphelisinin kimliğini geniş çaplı kamera çalışması sonucu tespit etti.
Ekipler, şüpheli B.D.E'yi 11 Ocak'ta akşam saatlerinde düzenlediği baskınla yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin 23.38'de evden çıktığı, 23.51'de olay yerine gittiği, 23.54'te bombayı olay yerine bıraktığı ve 00.02'de olay yerinden ayrıldığı, ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor. Görüntülerde şüphelinin 00.34'te evine döndüğü yer alıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:14 Kaynak: AA
Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü
Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz
Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, Gözaltına Alındı