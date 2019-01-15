Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki Bombalı Saldırının Şüphelisi Tutuklandı

Beyoğlu'ndaki Bombalı Saldırının Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'ndaki Bombalı Saldırının Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, 9 Ocak'ta Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) uzaktan kumanda sistemi kullanılarak patlatılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli B.D.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay

Beyoğlu'nda, 9 Ocak'ta bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri geniş kapsamlı incelenmiş, kimliği belirlenen şüpheli B.D.E, 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Beyoğlu, Güncel
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