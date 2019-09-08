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Beyoğlu'ndaki cinayet

41 dakika önce

Beyoğlu'nda Halit Ayar'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Beyoğlu'nda Halit Ayar'ın (23) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanması sonucu Ayar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, çevrede yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Beyoğlu ve Fatih'te adreslerine düzenlenen baskında şüpheli E.Y. ve E.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Olay

Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanan iki arkadaştan 23 yaşındaki Halit Ayar yaşamını yitirmiş, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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