Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki cinayet
Son Dakika Güncel Haber

Beyoğlu'ndaki cinayet

2 saat önce

Beyoğlu'nda para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'ndaki cinayet, System.String[]

Beyoğlu'nda para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstiklal Caddesi'nde Mustafa Sinan N'nin yaralanması, Halit Ayar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Emra Y. (27) ve Erhan K'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelileri yakalamak için 5 ayrı ekip güvenlik kamera görüntülerini incelerken, Emra Y'nin Fatih'teki ailesinin evinde kanlı elbiselerini değiştirip Zeytinburnu'ndaki ablasının evine gittiği tespit edilince düzenlenen baskınla yakalandı.

Diğer zanlı Erhan K. ise Fatih'te saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Emra Y'nin hırsızlık, yaralama, uyuşturucu madde kullanımı, tehdit ve gasp suçlarından emniyette kaydı olduğu, şüphelinin gasp suçundan hükümlü olduğu, Kırklareli Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda iki şüphelinin İstiklal Caddesi'nde gençlerin yanına geldiği, Erhan K'nın kırık şişeyle, Emra Y'nin bıçakla gençlere saldırdığı anlar görülüyor.

Zanlılar Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İTÜ'lü Halit Ayar'ın katilleri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
İstiklal caddesi'nde öldürülen gencin ailesi konuştu Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü, darbecilere verdiği cevap halen akıllarda İdlip-iki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:39:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]