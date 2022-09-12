BEYOĞLU'NDAKİ ELLERİ ÇORAPLI HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAMERADA

BEYOĞLU'nda parmak izi bırakmamak için ellerine çorap takan 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Kılıç Ali Paşa Mahallesi sokaklarında 9 Eylül Cuma günü saat 14.00 sıralarında dolaşan 4 kadından şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, maske, şapka ve gözlük takarak yüzlerini gizlemeye çalışan 4 kadının, iz bırakmamak için de ellerine çorap geçirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen M. Ç., P. Ç., Ç. B. ve Z. A. 'nin hırsızlıktan çok sayıda kaydının bulunduğu bildirildi. Yakalanarak polis merkezine götürülen 4 kadın, buradaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.