Beyoğlu'ndaki "Hayata Sarıl Lokantası"ndan, 2 yılda 6 bine yakın evsize 49 bin 981 tabak yemek verilerek, 7 bin 110 kilogram gıda maddesinin atık olarak çöpe gitmesi engellendi.

Projeyi hayata geçiren Ayşe Tükrükçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hayata Sarıl Lokantası'nda, gündüz ünlü şeflerin hazırladığı yemeği satarak elde edilen gelirle akşam evsiz ve kimsesizlere ücretsiz yemek verildiğini anlattı.

Her ay farklı bir otelin şefinin belirlediği özel bir menüyü pişirip gün boyunca servis ettiğini, satın alınan bu menüden elde edilen gelirin lokantanın bütçesine destek olmak için kullanıldığını belirten Tükrükçü, şunları kaydetti:

"Bu sosyal sorumluluk projesine İstanbul'un seçkin iş kadınları ve iş adamları destek verdi. İstanbul'un gözde otellerinin ünlü şefleri tarafından yapılan yemekleri öğle saatlerinde ücret karşılığında yiyerek akşam saatlerinde evsizlerin ve kimsesizlerin ücretsiz yemek yemesini sağladılar. Bu projemizle 2 yılda 6 bine yakın evsize 49 bin 981 tabak ücretsiz yemek verilip, 7 bin 110 kilogram gıda maddesinin çöpe gidişi engellendi. Evsizlere ve yoksullara yolda görüldüğünde 1 lira vermek yerine Hayata Sarıl Lokantası'ndaki bu projeye destekleyerek binlerce evsizin karnının doyurulmasına katkıda bulunabilirler. Evsizleri ve kimsesizleri ölüme mahkum etmek için değil, yaşatmak için çalışıyoruz. Bu projede bize büyük destek verdikleri için Radisson Hotel Group ekiplerine teşekkür ederiz. Bu tür projeler büyüyerek daha önemli mesafeler almalı. Önemli olan sokaktakilerin insanca yaşamalarını sağlamaktır. Zor olan da budur."

Radisson Hotel Group Sorumlu İşletmecilik Türkiye Koordinatörü İlhan Akpınar, mayıs ayında başladıkları sosyal sorumluluk projesinin geniş kitlelere yayılmasından ve yüzlerde oluşan mutluluklardan ayrı bir keyif ve haz duyduklarını belirterek, "Şirketimiz çatısı altındaki Türkiye otellerimizin desteği sayesinde elimizden geldiğince, her şeyin bizim elimizde olmadığını ve hiç bir şeyin de bize ait olmadığını, hiç bir şey bizim değilse paylaşmanın en güzel şey olduğunu vurgulamaya çalıştık. Başarılı olup derneğe katkı sağlayabildiysek ve de evsiz dostlarımızın yüreklerine bir nebze olsun dokunabildiysek ne mutlu bizlere. Desteğini esirgemeyen her bir çalışana, misafire, gönüllüye ve ekibime yürekten teşekkürler." diye konuştu.

Projeye destek veren iş kadını Nalan Aksoy, çok anlamlı ve önemli gördüğü projenin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'deki tüm kişi ve kuruluşların projeye katkı sunabileceğini söyledi.

Aksoy, evsizlerin de ülkenin vatandaşı olduğunu ve herkesin onları koruma ve kollama sorumluluğu bulunduğunu ifade ederek, "Bir iş kadını olarak projede bulunmak beni çok mutlu etti. Herkesin bu projeyi örnek alması ve Türkiye genelinde birçok ilde yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Millet olmak, birlik ve beraberlik duygularını yaşatmaktan geçiyor. Projede emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Birçok iş kadını da lokantada şeflerin yaptığı menüleri satın alarak projeye katkıda bulundu.