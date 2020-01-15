BEYOĞLU'NDAKİ HDP BİNASI ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR (1) - Son Dakika

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BEYOĞLU'NDAKİ HDP BİNASI ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR (1)
6 saat önce
Beyoğlu Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:33 Kaynak: DHA
Beyoğlu Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polis
-Güvenlik şeridi
- İstanbul
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