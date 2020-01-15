BEYOĞLU'NDAKİ HDP BİNASI ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR (1) - Son Dakika

Beyoğlu Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis

-Güvenlik şeridi

- İstanbul