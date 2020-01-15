Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar - Son Dakika

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Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar
6 saat önce
BEYOĞLU Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde HDP İstanbul İl Başkanlığı'nın bulunduğu bina önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:39 Kaynak: DHA
BEYOĞLU Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde HDP İstanbul
İl Başkanlığı'nın bulunduğu bina önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu.
- İstanbul
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