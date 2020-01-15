Beyoğlu'ndaki hdp binası önünde hareketli dakikalar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki hdp binası önünde hareketli dakikalar - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki hdp binası önünde hareketli dakikalar

6 saat önce

Beyoğlu Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti.

Beyoğlu Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Şüpheli daha sonra polise giderek teslim oldu.

Beyoğlu'ndaki hdp binası önünde hareketli dakikalar

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
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