Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar (2) - Son Dakika

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Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar (2)
6 saat önce
BEYOĞLU Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:57 Kaynak: DHA
BEYOĞLU Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Beyoğlu Taksim Kalyoncukulluğu Caddesi üzerindeki bulunan HDP İstannbul İl Başkanlığı binası önüne gelen 1 kişi 7 el havaya ateş etti. Olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü binasındaki polis ekipleri hemen duruma müdahale etti. Şüpheli Ö.H.S. silahla birlikte yakanarak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.
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