(Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar - Son Dakika

BEYOĞLU Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Beyoğlu Taksim Kalyoncukulluğu Caddesi üzerindeki bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı binası önüne saat 15.00 sıralarında gelen 1 kişi, 7 el havaya ateş etti. Olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü binasındaki polis ekipleri hemen duruma müdahale etti. Şüpheli M.S.H. silahla birlikte yakalanarak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu ilçemizde HDP İl binasının da bulunduğu sokakta M.S.H adlı şüpheli şahıs tarafından silahla havaya ateş açılmıştır. Şüpheli şahıs Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır."

- İstanbul