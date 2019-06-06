Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki intiharın detayları ortaya çıktı
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Beyoğlu'ndaki intiharın detayları ortaya çıktı

1 saat önce

Beyoğlu'nda 16 yaşındaki bir kızın intihar edeceği binaya girişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'ndaki intiharın detayları ortaya çıktı, System.String[]
Beyoğlu'nda 16 yaşındaki bir kızın intihar edeceği binaya girişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'ta meydana gelen intihar olayının detayları ortaya çıktı. Annesi 3 ay önce vefat eden ve babasının da cezaevinde olduğu öğrenilen 16 yaşındaki Sultan G. psikolojik sorunları nedeniyle kendisini astı. Sultan G.'nin 3 katlı boş bir binanın çatı katına kendini asmak için elindeki urganla girişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sultan G.'nin kendini asmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Sultan G.'nin cenazesi tabuta konularak morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:28 Kaynak: İHA
Beyoğlu, 3. Sayfa
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