Beyoğlu'ndaki iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beyoğlu'ndaki iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

22.06.2022 12:13
Beyoğlu'ndaki iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda çelik çatı inşaatı sırasında yaşanan iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda çelik çatı inşaatı sırasında yaşanan iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haliç Camii Kebir Mahallesi Tersane Caddesi'nde yapımı süren inşaat projesinde çelik çatı yapımında çalışan İsak Erzi ile Mustafa Özçelik, henüz belirlenemeyen nedenle, çatıya bağlı çelik parçayla birlikte düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Erzi'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Özçelik ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA

Beyoğlu, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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