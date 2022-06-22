Beyoğlu'ndaki iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Haliç Camii Kebir Mahallesi Tersane Caddesi'nde yapımı süren inşaat projesinde çelik çatı yapımında çalışan İsak Erzi ile Mustafa Özçelik , henüz belirlenemeyen nedenle, çatıya bağlı çelik parçayla birlikte düştü.

Beyoğlu'nda aracıyla durağa dalan sanık: Arabada sadece boş bira kutusu vardı, çöpe atmak için bekletiyordum

Kaynak: AA

Beyoğlu, Haliç, Güncel, Son Dakika

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