Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki kahvehaneye silahlı saldırı
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Beyoğlu'ndaki kahvehaneye silahlı saldırı

6 saat önce

Beyoğlu'nda silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kahvehane işletmecisi hayatını kaybetti.

Beyoğlu'ndaki kahvehaneye silahlı saldırı, System.String[]

Beyoğlu'nda silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kahvehane işletmecisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesindeki bir kahvehaneye gelen yüzü kapalı saldırgan, işletmeciye yönelik elindeki silahla ateş açtı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine kahvehaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralanan kahvehane işletmecisi 55 yaşındaki Fuat Battal, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Zincirlikuyu, Kasımpaşa, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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