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Beyoğlu'ndaki kanlı gecede flaş gelişme! Ünlü oyuncu serbest bırakıldı - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki kanlı gecede flaş gelişme! Ünlü oyuncu serbest bırakıldı

01.07.2021 05:24
Beyoğlu'ndaki kanlı gecede flaş gelişme! Ünlü oyuncu serbest bırakıldı, System.String[]

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında çıkan kavganın ardından gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Adliye önünde olaya ilişkin açıklamada bulunan Çınar "Bize kumpas kurdular" dedi.

Gece saatlerinde Beyoğlu Karaköy'de meydana gelen olayda, bir otelin restoranında oturan Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu ile restoran çalışanları arasında kavga çıkmış, 7'si polis 12 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan oyuncu Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu ise 'kamu güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'görevli memura direnme' suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik Çalıkoğlu'nu, 'kamu güvenliğini tehlikeye sokma', 'hakaret' ve 'görevli memura direnme' suçlarından tutuklayarak cezaevine  gönderdi.

Beyoğlu'ndaki kanlı gecede flaş gelişme! Ünlü oyuncu serbest bırakıldı

"NEFSİ MÜDAFAA YAPTIK"

Olaya ilişkin adliye önünde açıklama yapan oyuncu Ayşegül Çınar, "Her şey çok normaldi. Galiba bizim daha önce çıkan haberlerimizden diye düşünüyorum, ya da ben Furkan'a bir ara kızmıştım ondan da olabilir. Mekanın işletmecisi geldi ve burada sürekli sorun çıkardığımız için olmamamızı istediğini söyledi. Biz de buna istinaden 'ne alaka' diye Furkan bir sözlü münakaşaya girdi. Daha sonra özür dilediler işte kendisinden. 'Kusura bakmayın' dediler. Masamızı değiştirdiler. Sürekli mekanın işletmecisi masamıza geliyor, 'iyi misiniz, nasılsınız, her şey yolunda mı?' Daha sonra çıkmaya yakın hesabı istedik, aracımız için vale istedik, alkollü olduğumuz için. 'Biraz daha durun, biraz daha kalın. Sizi biraz daha misafir edelim' gibisinden konuştular. Biz 10 dakika daha durduk. İşletmeci, yanında birisi daha var kim olduğunu bilmiyorum. Çaprazda da güvenlik görevlisi var. Geldi adam Furkan'a 'merhaba' dedi, Furkan da 'merhaba' dedi. Bir anda şişeyi aldı, Furkan'ın kafasında bir anda parçaladı. Şok olduk, neye uğradığımızı şaşırdık. Sonra ayağa kalktı haliyle kendini savunmak zorunda. O esnada mekandaki bütün çalışanlar, güvenlik görevlileri, 10-13 kişi olması lazım, hepsi Furkan'ın üzerine bir anda saldırdılar. Furkan da kendini korumaya çalıştı haliyle. Ben ayırmaya çalıştım, araya ben girdim. O esnada aşağı kata kadar gitti bu yani. Sürüklediler birbirlerini. Ne silah oldu, ne bıçak oldu, her hangi bir şey olmadı, kamera görüntüleri var. Nefsi müdafaa aslında bizim yaptığımız şey. Daha sonra polisler geldi. O esnada Furkan, sinir krizi geçiriyordu ister istemez, yanında kız arkadaşı var, mekanda böyle bir sıkıntı çıktı. Bir olay yaratılıyor, o kadar kişi saldırıyor. Sonra polisler ayırmaya çalıştı, ne mekancılar ayrıldı ne Furkan. Bu sefer de Furkan fazla sinirlendiği için polisler Furkan'a biraz şiddet gösterdiler. Furkan'ın üzerine çok gittiler. Furkan şu anda çok kötü bir halde. Mahvolmuş bir halde. Bütün herkes saldırıyor. Şaka gibi. Polisler ayıramadılar, bir tane polis silahını çıkardı. Mekanda çalışan birisi de silaha uzandı. Baktılar Furkan'a sıkacaklar. Furkan da silahı aldı bir yere attı. O esnada silah patlamış galiba. Ben biraz uzaktaydım. Diğer kaçan kişiyi göndermemeye çalışıyorum ki polisler yakalasın, kurtulmasın diye. Daha sonra polis gözaltına aldı bizi. Yapan şahıs kaçtı" dedi.

Çınar, 7'si polis 12 kişinin yaralanma iddiasına ilişkin ise, "Mümkün değil. Bütün polislerin hepsi sağlıklı, eğer bıçaklandılarsa bunu lütfen sunsunlar. Darp raporları varsa sunsunlar. Hiç kimseye bir şey olmadı. Sadece ayırmaya çalışırken benim de vücudumda kesikler var. Ayırmaya çalışırken aradaki cam kırıkları hepimizin eline koluna değdi. Bu sadece. Ben şu an serbest bırakıldım, Furkan'ın mahkemesi devam ediyor, onu bekliyorum. Umarım güzel bir sonuç alırız. Ben devlete güveniyorum. İnanların da biraz daha anlayışla karşılamasını bekliyorum. Çünkü biliyorum, son zamanlarda çok fazla haberimiz çıktı ama her şey göründüğü gibi değil. Çok fazla şey üst üste geliyor. Umarım her şey yoluna girer" şeklinde konuştu.

"BİZE KUMPAS KURDULAR"

Çınar "Dünkü olayda bizzat geldiler, adamlar sıkıntı çıkardılar. Furkan, tatlı bir dille konuştu, konuşup halletti. Onlar, halletmiş gibi yaptı, daha sonra resmen kumpas kurmuşlar orada bizi beklettiler daha sonra gelip kafasında şişe kırıyorlar. Akıl alır gibi değil. Bir de üzerine nasıl oluyorsa saniyeler içinde polis geliyor. Mekancıların yaptığı bir kumpas olduğunu adım gibi eminim. Çünkü düşünsenize oturduğunuz yerde niye gelip size iyi davranan insanlar biranda kafanızda şişe patlatsın. Herkes mekanda, ful mekan. Ben şöyle düşünüyorum. Belki de orada çalışan birisi beni dizide görüyor bir şey oluyor Furkan'a gıcık oluyor, o şekilde belki saldırı planlıyor. Mutlaka bunda bir şey var. Zaten kamera görüntüleri var, polis, mekanda çalışan insanlar istediğini söylesin. Her şey ortada. Polise kafa atmam mümkün mü? Ben nasıl kafa atabilirim. Benim zaten bundan 3 hafta önce burnum kırıldı, kaza geçirdim. Ben o esnada bile sürekli yüzümü koruyordum. Bir polis memuruna kafa atmak, ne Furkan ne de ben hiçbir polis memuruna zarar vermedik. Bırakın polis memurunu biz normal memurlara, insanlara bile zarar verme taraftarı değiliz" diyerek sözlerine son verdi.

Beyoğlu'ndaki kanlı gecede flaş gelişme! Ünlü oyuncu serbest bırakıldı

Ayşegül Çınar, Beyoğlu, Polis, Çınar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Beyoğlu'ndaki kanlı gecede flaş gelişme! Ünlü oyuncu serbest bırakıldı - Son Dakika Magazin


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