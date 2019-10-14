Beyoğlu'ndaki kapkaç anları kamerada
1 saat önce
BEYOĞLU'nda meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayının zanlısı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:51 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'nda meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayının zanlısı yakalandı. Kapkaç anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Beyoğlu
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 28 Eylül
'de ilçede meydana gelen 3 ayrı kapkaç olayına ilişkin çalışma başlattı. Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaşı küçük şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis
, Şehit Muhtar Mahallesi'nde şüpheli Ü.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 4 kapkaç, 9 hırsızlık, gasp ve yağma, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, taksirle yaralamadan toplam 17 suç kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşı küçük şüpheli Ü.B serbest bırakıldı. Kapkaç anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Kapkaç anları
- İstanbul
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