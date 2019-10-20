Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki kemerli kavga kamerada
Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki kemerli kavga kamerada

Beyoğlu'ndaki kemerli kavga kamerada

17 dakika önce

Bellerinden çıkarttıkları kemerleri kullandılar.

Bellerinden çıkarttıkları kemerleri kullandılar.

Haber Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kemerli, tekmeli, yumruklu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sıraselviler'de iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, bazı kişilerin kemerlerini çıkartıp karşı taraftakilere vurması dikkat çekti. Kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, iki grup üyeleri kavganın ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

Beyoğlu'ndaki kemerli kavga kamerada

Beyoğlu, kavga, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüste gizlice 14 yaşındaki kızın fotoğrafını çekti! Küstah savunma yaptı: Taciz mi oluyor?
Havalimanında 179 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi! Tanesi 14 bin lira Azil süreciyle başı dertte olan Trump'tan sosyal medyada gündem olan mesaj: Darbeyi durdurun Trump, Kongre'ye yüklendi: Bu kadar büyük bir sahtekarlık olmamıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 09:49:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'ndaki kemerli kavga kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]