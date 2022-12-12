Kovalamacada yanlışlıkla genç kızı vurduğu iddia edilen polis tutuklandı - Son Dakika
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Kovalamacada yanlışlıkla genç kızı vurduğu iddia edilen polis tutuklandı

12.12.2022 23:29

İstanbul Beyoğlu'nda haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin kaçmasına engel olmak amacıyla silahla ateş eden ve bu sırada bölgede bulunan 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olan polis memuru tutuklandı.

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde dün akşam,iddiaya göre 4 polis haklarında "yağma" suçundan arama kararı bulunan şüpheliler H.Y. ve S.Ç.'nin peşine düştü. Şahısların motosikletle olay yerinden kaçması üzerine polis memurları A.D. ve H.B., şüphelilerin arkasından silahla ateş etti.

18 YAŞINDAKİ ZUHAL HAYATINI KAYBETTİ

Amcasının evine ziyarete gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemede merminin polis memuru A.D.'nin silahından çıktığı belirlendi.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 polis memuru, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. A.D. savcılıkta verdiği ifadenin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilirken, diğer polis memuru H.B. ise savcılıktan serbest bırakıldı. Polis memuru A.D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Zuhal Ebrar Yıldız, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kovalamacada yanlışlıkla genç kızı vurduğu iddia edilen polis tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kovalamacada yanlışlıkla genç kızı vurduğu iddia edilen polis tutuklandı - Son Dakika
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