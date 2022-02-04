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BEYOĞLU'NDAKİ PARFÜM KAVGASI: PARFÜM SATICILARI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDAKİ PARFÜM KAVGASI: PARFÜM SATICILARI GÖZALTINA ALINDI

04.02.2022 09:35

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ndeki kavgada turisti tekme tokat döven parfüm satıcıları gözaltına alındı.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ndeki kavgada turisti tekme tokat döven parfüm satıcıları gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'nde önceki akşam parfüm satıcıları dövdükleri turistin başında şişe kırmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganları yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler 3 kişinin kimliğini tespit etti. M.Ş., F.P. ve I.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. 3 kişi, hakkında turistlerin şikayetçi olmaması üzerine kabahatler kanununa göre işlem yapılarak ceza kesildi.

BEYOĞLU'NDAKİ PARFÜM KAVGASI: PARFÜM SATICILARI GÖZALTINA ALINDI
BEYOĞLU'NDAKİ PARFÜM KAVGASI: PARFÜM SATICILARI GÖZALTINA ALINDI
BEYOĞLU'NDAKİ PARFÜM KAVGASI: PARFÜM SATICILARI GÖZALTINA ALINDI

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İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDAKİ PARFÜM KAVGASI: PARFÜM SATICILARI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDAKİ PARFÜM KAVGASI: PARFÜM SATICILARI GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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