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Beyoğlu'ndaki patlama

44 dakika önce

Beyoğlu'nda bir iş yerinin önünde meydana gelen patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.

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Beyoğlu'nda bir iş yerinin önünde meydana gelen patlamanın, el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bildirildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hacı Ahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta, dün 23.30 sıralarında patlama sesinin duyulması üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, etrafı koli bandıyla sarılı, kısmen yanmış pet şişe bulunduğu aktarıldı.

Patlamanın, parça tesiri yapacak nitelikte olmayan el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, olayın faillerinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Hacı Ahmet Mahallesi, Beyoğlu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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