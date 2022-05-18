Beyoğlu'ndaki pitbull saldırısında köpeğin sahibine hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'ndaki pitbull saldırısında köpeğin sahibine hapis cezası

18.05.2022 13:14
Beyoğlu'ndaki pitbull saldırısında köpeğin sahibine hapis cezası

Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran kişilere saldırttığı iddiasıyla yargılanan sanık "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, köpeğe de el konuldu.

Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran kişilere saldırttığı iddiasıyla yargılanan sanık "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, köpeğe de el konuldu.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Bilgin Elbay ile tutuksuz yargılanan sanık Orhan Yıldırım'ın avukatı Özge Emine Göztaş katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirmesi nedeniyle müşteki Muzaffer Akçayır tarafından uyarıldığını belirtti.

Sanığın, tasmasını söküp "tut" diyerek saldırtması üzerine köpeğin müştekilere saldırdığı ifade edilen mütalaada, silah sayılan köpeğin saldırması sonucu müştekilerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.

Mütalaada, sanık Orhan Yıldırım'ın iki müştekiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Orhan Yıldırım'ın avukatı Özge Emine Göztaş savunmasında, dava dosyasında somut bir delil bulunmadığını söyledi.

"Köpek içgüdüsel olarak sahibini korumak istemiştir"

Sanığın "tut" komutu verdiğine dair sadece müştekilerin beyanlarının bulunduğunu aktaran avukat Göztaş, "Müvekkile edilen hakaretler nedeniyle köpek içgüdüsel olarak sahibini korumak istemiştir. Bu sebeple bir kusurdan bahsedilemez. Üzerine atılı suçtan beraatını talep ederiz." dedi.

Müşteki Bilgin Elbay ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Orhan Yıldırım'ın vahamet özellikleriyle bilinen pitbull cinsi köpeği, her iki mağduru ısırtmak suretiyle kullandığını belirterek sanığı "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın pitbull cinsi köpeğine el konularak İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) teslim edilmesine karar verdi.

YORUMLAR
500
Pitbull'lu Saldırgana 2,5 Yıl Hapis Cezası Verildi Pitbull'lu Saldırgana 2,5 Yıl Hapis Cezası Verildi
Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Orhan Yıldırım, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki pitbull saldırısında köpeğin sahibine hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:32:14. #1.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki pitbull saldırısında köpeğin sahibine hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement