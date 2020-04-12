Beyoğlu'ndaki polise silahlı saldırı - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki polise silahlı saldırı
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Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı düzenleyen zanlı hastanede hayatını kaybetti.
Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı düzenleyen zanlı hastanede hayatını kaybetti.
Piyalepaşa Bulvarı'nda sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve yaşanan arbedenin ardından bir polis memurunu silahla, diğerini de darbederek yaralayan ve daha sonra silahla vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Polise silahlı saldırı düzenleyen zanlı, kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:10 Kaynak: AA
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