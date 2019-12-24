BEYOĞLU'NDAKİ SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDAKİ SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

BEYOĞLU'NDAKİ SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ DÜZENLENDİ

6 saat önce

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

BEYOĞLU'NDAKİ SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ DÜZENLENDİ, System.String[]

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Ayine, vatandaşlar ve yurt dışından davetliler katıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi törenden önce, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğradı. Polis ekipleri, kilise girişinde güvenlik önlemi aldı. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, kilesinin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu. Saat 21.00 sıralarında başlayan Noel ayininde, temsili bir bebek kullanılıp Hz. İsa'nın doğumu canlandırıldı. Noel ayininde İncil'den bölümler, ilahiler okundu ve dualar edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ayinden görüntüler

-Ziyaretçiler

Salondan detaylar


İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
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