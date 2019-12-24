Beyoğlu'ndaki saınt antuan kilisesi'nde noel ayini düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki saınt antuan kilisesi'nde noel ayini düzenlendi - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki saınt antuan kilisesi'nde noel ayini düzenlendi

6 saat önce

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Ayine, vatandaşlar ve yurt dışından davetliler katıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi törenden önce, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğradı. Polis ekipleri, kilise girişinde güvenlik önlemi aldı. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, kilesinin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu. Saat 21.00 sıralarında başlayan Noel ayininde, temsili bir bebek kullanılıp Hz. İsa'nın doğumu canlandırıldı. Noel ayininde İncil'den bölümler, ilahiler okundu ve dualar edildi.

Beyoğlu'ndaki saınt antuan kilisesi'nde noel ayini düzenlendi

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:39 Kaynak: DHA
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