Bebeğini hain saldırıdan kurtarmaya çalışan baba dehşet anlarını anlattı! İşte yürek yakan o görüntünün perde arkası... - Son Dakika
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Bebeğini hain saldırıdan kurtarmaya çalışan baba dehşet anlarını anlattı! İşte yürek yakan o görüntünün perde arkası...

14.11.2022 14:25

Beyoğlu'nda gerçekleşen hain saldırı sonrası sosyal medyada birçok görüntü düşerken parçalanmış bir bebek arabasının fotoğrafı yürekleri burktu. O fotoğrafın arkasındaki hikaye ortaya çıkarken patlamanın hemen ardından yaralı bebeğini kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden kaçan baba dehşet anlarını, "Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok" sözleriyle anlattı.

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. 3 yaşındaki A.S., anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

BEBEK HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI, BABA DUYMA YETİSİNİ YİTİRDİ

Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça oldu. Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.

"SAĞ OLDUĞUNA SEVİNİYORUM"

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Gökhan Sağsöz: öncelikle geçmiş olaun raabbim şaffi ismiyşe şifanızı versin inşalah kötülüğün terörün dini dili ırkı yok.. türkiye cumhuriyeti büyük bir devlettir... gerekeni yapacaktır.. devletimin yanındayım.. Cevap Yaz 43 1 Yayından Kaldır
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Beyoğlu, Çocuk, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bebeğini hain saldırıdan kurtarmaya çalışan baba dehşet anlarını anlattı! İşte yürek yakan o görüntünün perde arkası... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bebeğini hain saldırıdan kurtarmaya çalışan baba dehşet anlarını anlattı! İşte yürek yakan o görüntünün perde arkası... - Son Dakika
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