Kaynak: AA

Taksim bombacısına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntülerine ulaşıldı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.