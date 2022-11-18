Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntülerine ulaşıldı (2) - Son Dakika
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Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntülerine ulaşıldı (2)

18.11.2022 21:09

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de caddede keşif yaptığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de caddede keşif yaptığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de İstiklal Caddesi'ne gelerek saat 18.07'de patlamanın gerçekleştiği mağazanın önünde caddenin karşı tarafını cep telefonuyla görüntülediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntülerine ulaşıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntülerine ulaşıldı (2) - Son Dakika
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