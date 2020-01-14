Beyoğlu'ndaki tarihi apartman tehlike saçıyor - Son Dakika

BEYOĞLU'nda Ermeni Mimar Kosmas Karayannis tarafından yapılan ve bir süredir kullanılmayarak metruk hale gelen "Mustafa Bey Apartmanı" yıkılma ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri acı bir olay yaşanmadan yetkililerden bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Bundan 5 yıl önce de bu apartmanda fotoğraf çekimi yapan Polonyalı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Jakub Protr Kulwicki, balkonun demir korkuluğunun kopması sonucu bina boşluğuna düşerek hayatını kaybetmişti. Çevre sakini Fatih Meşe, "Halen fotoğraf çekmek için binaya girmeye çalışanlar var. Kaderine terk edilmiş bir bina" diye konuştu.

Beyoğlu'nun ilk apartmanlarından biri olarak bilinen ve 2. derece tarihi eser olan Mustafa Bey Apartmanı, geçen hafta etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle tarihi apartmanın çatısından kopan beton parçaları yola düşerken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Metruk binadan kopan parçaların arka tarafta yer alan güvenlik bariyerini de parçaladığı görüldü. Çatıdan kopan molozlar, önce bariyerleri parçalarken ardından sokağı düştü, trafiik bir süre kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen yetkililer beton parçaların düştüğü bölgeye güvenlik şeridi çekti. Çökme riski taşıyan binanın yanından vatandaşların tehlikeye aldırış etmeden geçmeye devam ediyor.

İstanbul'da geçen hafta etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle Beyoğlu'nun ilk apartmanlarından biri olduğu öğrenilen ve 2. Derece tarihi eser niteliğindeki Mustafa Bey Apartmanı'nın kopan beton parçaları yola düşerken şans eseri ölen ya da yaralanan olmamış, kopan parçaların çevreye saçılmaması için güvenlik bariyeri çekilmişti. Daha sonra beton parçalarının düştüğü bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alındı. Ancak çökme tehlikesi halen sürüyor, vatandaşlar ise tehlikeye aldırış etmeden bölgeden geçmeye devam ediyor.

HALA FOTOĞRAF ÇEKİMİ İÇİN BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞANLAR VAR

Fatih Meşe, "Ben bir yıldır burada çalışıyorum. Silivri depreminin ardından büyük bir gürültüyle binadan parçalar döküldü. Allah'tan o anda sokaktan kimse geçmiyordu. Biri yaralanabilirdi çünkü o sokaktan öğrenciler ve insanlar geçiyor. Depremin ardından etkili olan fırtınada yine binadan büyük bir parça koptu. Güvenlik bariyerlerini parçalayarak sokağa düştü. Yine kimse yoktu orada. Biri hayatını kaybetmeden gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü beş yıl önce Polonyalı bir turist fotoğraf çekmek için apartman girmiş ve üstüne düşen bir parça nedeniyle hayatını kaybetmiş. Halen fotoğraf çekmek için binaya girmeye çalışanlar var. Kaderine terk edilmiş bir bina?? diye konuştu.

BEYOĞLU'NDA ÇÖKME VE YIKILMA TEHLİKESİ TAŞIYAN BİRÇOK METRUK BİNA VAR

Beyoğlu'nda çökme ve yıkılma tehlikesi taşıyan birçok metruk binanın bulunduğunu beliren Serdar Usta, " Ben bu mahallede oturuyorum. Uzun süredir apartmandan parçalar düşmekte. Korumaya alınan bir yer. Son fırtınada apartmanın beşinci katından bir duvar komple çöktü. 10 gündür burası böyle, kimse ilgilenmiyor. Şerit çekildi ancak başka bir şey yapılmadı. Buradan mecburen geçiyoruz, başka bir yolumuz yok çünkü. İnsanlar için tehlikeli bir durum var. Binadan kopan parçalar insanların üzerine düşebilir. Sadece burası değil, özellikle Beyoğlu'nda bunun gibi birçok bina var. Bunun araştırılarak tespit edilmesinin ardından gereğinin yapılması gerekir?? ifadelerini kullandı.