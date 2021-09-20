Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin giriş katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı

Karısını öldüren adam "Beni dövüyordu" dedi, oğlu ise iddiaları yalanladı: Ben annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor