Taksim bombacısına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Taksim bombacısına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı

18.11.2022 17:53

Taksim'de bombalı saldırı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'a yardım ve yataklık eden firari şüpheli Bilal Hassan ile Suriye Azez'de yakalanan "Hüsam" kod adlı teröristin bir iş yerinde buluştuğu anlar, güvenlik kamerası görüntülerinden ortaya çıktı. Her yerde aranan Bilal Hassan, Albashır ile Türkiye'ye gelerek 4 ay boyunca karı koca gibi hareket ederken, "Hüsam" kod adlı şüpheli ise patlamadan 1 yıl önce İstanbul'a gelerek saldırının hazırlıkları sırasında yardım ve yataklık etti.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

'KOCA' KILIĞINDAKİ ŞÜPHELİ İLE "HÜSAM" KOD ADLI TERÖRİST BİR ARADA

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır ile İstanbul'a gelen ve 4 ay birlikte kalan firari Bilal Hassan ile terör örgütü PKK/ YPG mensubu "Hüsam" kod adlı şüphelinin saldırının ardından bir iş yerinde buluştukları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

TERÖRİST BİLAL HASSAN'I DIŞARI ÇAĞIRIYOR

Görüntülerde iş yerinin kasa kısmında duran "Hüsam" kod adlı şüphelinin, firari Hassan'ı dışarı çağırdığı anlar yer alıyor.Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alınan "Hüsam" kod adlı terörist İstanbul'a getirilmişti.

Taksim bombacısı Albashır'a yardım ve yataklık eden 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı

FİRARİ ŞÜPHELİ BİLAL HASSAN KİMDİR?

Terör saldırısını gerçekleştiren Albashır ile Türkiye'ye gelerek 4 ay boyunca karı koca gibi hareket etti. Albashır'ı saldırı günü şüpheli Yasir K. ile Taksim'e bıraktıktan sonra geri döndü. Olayın ardından Ammar Jarkas tarafından kaçırılıp Bulgaristan'a götürülmek üzere Edirne'ye bırakıldı. Edirne'den sonra izini kaybettiren Bilal Hassan'ın arama çalışması sürüyor.

"HÜSAM" KOD ALI TERÖRİST KİMDİR?

Terör örgütü PKK/YPG'ye mensup olan "Hüsam" kod adlı şüpheli, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldi. Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında yardım ve yataklık etti. Patlamanın ardından başlatılan operasyonlar sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi. Emniyet güçleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi Suriye'nin Azez bölgesinde gözaltına aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntülerine ulaşıldı Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin 22 Ekim'deki keşif görüntülerine ulaşıldı Terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Terörist Ahlam Albashir'in keşif yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksim bombacısına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı
17:13 Kartal'da görevli hemşireyi 4 el ateş ederek katleden cani, işlediği cinayet sonrası mont almaya gitmiş
17:03 Katar'ın Dünya Kupası'na getirdiği alkol yasağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tebrik
16:58 Taksim bombacısına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı
16:55 Gözler aralık ayının ilk haftası yapılacak toplantıda! Yeni yılda asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılma ihtimali masada
16:51 Denizli'de vatandaşlar, dev kazanlarla yağmur duasına çıktı
16:46 Merkez Bankası'nın enflasyon anketi sonrası emekli maaşlarında beklenti değişti! İşte yeni yılda memur ve memur emeklisi maaşı...
16:08 Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
16:11 Çoklu ilişki itirafı gündem olan Derya'nın kocasına yazdıkları Müge Anlı'yı delirtti: İnsan bunları kocasına nasıl yazar?
16:03 Fenerbahçe'yi yasa boğan trafik kazası! Milli boksör yaralandı, arkadaşı yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 18:07:10. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim bombacısına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement