BEYOĞLU'NDAKİ TORNAVİDALI DEHŞET KAMERADA

Beyoğlu'nda laf atma kavgasında bir kişi tornavidayla yaralanarak hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Tornavidalı kavga çevrede bulunan güvenlik kameralarına yandı.Olay Tomtom Mahallesi'nde 2 Haziran'da meydana geldi. İddialara göre Burhan I. (30), Damla B.'nin (19) otoparka geldiği ve otoparkta bulunan Emrah Ç.'nin Damla B.'ye laf attı. Bunun üzerine Burhan I. ve Emrah Ç. arasında kavga çıktı.

ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Bu sırada kavgayı ayıramayan Damla B. telefonla arkadaşları Ercüment Ş. (41) ve Tayfur Ş.'yi (30) arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Ercüment Ş. ve Tayfur Ş. kavgaya girdi.

TORNAVİDAYI DEFALARCA SAPLADI

Ercüment Ş. yanında getirdiği tornavidayla Emrah Ç.'yi ağır bir şekilde yaraladı. 4 şüpheli ise bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Emrah Ç. hayatını kaybetti. Yaşanan kavga sırasında Ercüment Ş.'nin tornavidayı defalarca Emrah Ç.'ye saplaması çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

4 KİŞİ AYNI GÜN GÖZALTINA ALINDI

Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri Burhan I., Damla B., Ercüment Ş. ve Tayfur Ş. aynı gün Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında Burhan I.'nın 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Kaçakçılık' suçlarından 4 kaydının bulunduğu, Ercüment Ş.'nin 'Hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Mala zarar verme' suçlarından 4 kaydının bulunduğu, Tayfur Ş.'nin ise 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan 4 kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Burhan I. (üstteki) ve Emrah Ç.(atletli)'nin kavga etmesi

Ercüment Ş.'nin (siyah tişörtlü) defalarca tornavidayı saplaması

-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

- İstanbul