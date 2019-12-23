Beyoğlu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika

Beyoğlu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

6 saat önce

Beyoğlu'nda, İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüsün tramvay yolundaki korkuluk bariyerlerine çarpması, trafiğin aksamasına neden oldu.

Beyoğlu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı, System.String[]

Beyoğlu'nda, İstanbul Otobüs AŞ'ye bağlı otobüsün tramvay yolundaki korkuluk bariyerlerine çarpması, trafiğin aksamasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Karaköy istikametine seyreden İrfan Ö'nün kullandığı 34 KT 9726 plakalı otobüs, Fındıklı Tramvay Durağı mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle tramvay yolundaki korkuluk bariyerlerine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Trafiğin aksamasına yol açan kazaya karışan otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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